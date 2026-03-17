Jest już gotowe. W Jazowsku powstało nowe rondo!

Nowe rondo w Jazowsku powstało na drodze wojewódzkiej numer 969 Stary Sącz - Nowy Targ w miejscu, gdzie ta trasa spotyka się z drogami lokalnymi. Z powiatową w kierunku Obidzy i Brzyny oraz gminną, która prowadzi w rejon kościoła w Jazowsku.

Nowe rondo w Jazowsku to ważna inwestycja dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzięki przebudowie skrzyżowania poprawi się płynność ruchu na drodze wojewódzkiej nr 969, a także bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych. Cieszę się, że dzięki współpracy samorządów województwa, powiatu i gminy możemy wspólnie realizować projekty, które realnie wpływają na jakość życia mieszkańców Małopolski — mówi Łukasz Smółka marszałek województwa małopolskiego

W Jazowsku powstało nie tylko nowe rondo, ale przebudowano też dojazdy, chodniki, zatokę autobusową oraz bezpieczne przejścia dla pieszych. W pobliżu ronda wycięto krzewy i drzewa, które zasłaniały widoczność. Jest też nowe odwodnienie i oświetlenie. Całość kosztowała ponad 7 milionów złotych. Pieniądze wyłożył samorząd województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego oraz gminy Łącko.

W ostatnich latach na drodze wojewódzkiej Stary Sącz-Nowy Targ nowe ronda powstały między innymi w Zabrzeży oraz Krościenku nad Dunajcem. Kolejne jest planowane w miejscu, gdzie droga wojewódzka numer 969 spotyka się z drogą w kierunku Ochotnicy Dolnej. Przy tej okazji będzie tam też przebudowany most. Tam prace już trwają.

Droga wojewódzka Stary Sącz - Nowy Targ jest jedną z głównych tras w regionie. Prowadzi w kierunku lubianych przez turystów miejscowości. Takich jak Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem czy w okolice Jeziora Czorsztyńskiego.

