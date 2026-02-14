Sprawdź ważność Karty Nowosądeczanina i przedłuż ją na kolejny rok

Michał Rejduch
2026-02-14 14:39

Daje wiele zniżek, a także bezpłatne przejazdy autobusami MPK. Mowa o Karcie Nowosądeczanina. Ważność takich dokumentów wynosi rok i wielu osobom właśnie się kończy. Jak przedłużyć na kolejne 12 miesięcy?

Autor: Michał Rejduch Karta Nowosądeczanina działa od 2020 roku

To jest ważne przypomnienie dla tych, którzy mają Karty Nowosądeczanina. Trzeba sprawdzić, czy takie dokumenty są aktualne. To dlatego, że właśnie na przełomie stycznia i lutego wiele z nich traci ważność. Warto ją odnowić, bo karta daje wiele zniżek w punktach usługowych czy gastronomicznych na terenie miasta. Posiadacze kart mają bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, czy mniej płacą za postój w strefie płatnego parkowania. Ważność karty bardzo łatwo przedłużyć.

Można to zrobić mailowo, można pójść osobiście do punktu obsługi klienta MPK i tam złożyć stosowne oświadczenie. Oprócz darmowych przejazdów komunikacją miejską mamy też darmowy parking przez dwie godziny masę rabatów i darmowych wejściówek na różne eventy – wyjaśnia koordynator programu Karta Nowosądeczanina, Jacek Żelasko.

Do tej pory wydano już blisko 50 tysięcy takich dokumentów. Ważność Karty Nowosądeczanina można sprawdzić w kasownikach w miejskich autobusach, w Punktach Obsługi Klienta MPK oraz na www.mojakn.pl O Kartę Nowosądeczanina może się starać każda osoba, która jest mieszkańcem Nowego Sącza. W mieście trzeba też płacić podatki.

