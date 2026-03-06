Nie pomagają groźby ani prośby. Suche trawy znowu się palą Pożarów jest bardzo dużo!

Dariusz Ryś
2026-03-06 15:30

Zima jeszcze dobrze się nie skończyła, a w regionie sądeckim już palą się suche trawy. Najwięcej takich pożarów jest w słoneczne i ciepłe dni. W ostatnim czasie strażacy z Nowego Sącza do takich akcji wyjeżdżają niemal codziennie.

Autor: OSP Nowy Sącz Biegonice / Facebook

Tylko w minionym tygodniu strażacy z Nowego Sącza suche trawy gasili kilkadziesiąt razy. Takie pożary były między innymi w Suchej Strudze, Klęczanach, Barcicach czy Piwnicznej – Zdroju. Suche trawy paliły się także w Nowym  i Starym Sączu.

Strażacy, policjanci i ekolodzy przypominają, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Ziemia wyjaławia się, a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych. Niszczone są miejsca lęgowe, może ginąć wiele gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

Mówi starszy kapitan Mateusz Górski z PSP w Nowym Sączu
Mediateka.pl

Bardzo często takie pożary przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie ludzie tracą swój majątek, a nawet życie. Do błyskawicznego rozprzestrzenienia się ognia wystarczy chwila nieuwagi lub zmiana kierunku wiatru.

Gęsty dym z wypalanych traw jest szkodliwy dla zdrowia. Szczególnie dla dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży. Ponadto ogranicza widoczność na drogach, co może prowadzić do wypadków.

Warto pamiętać, że wypalanie traw jest nielegalne i karalne. Może to być kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Nawet do 30 000 złotych. To jednak nie wszystko, bo sprawa może trafić do sądu, który podpalacza może wysłać za kratki nawet na kilka lat -  przypominają strażacy

W 2025 roku w całym województwie Małopolskim strażacy do pożarów suchych traw wyjeżdżali 3171 razy. Rok wcześniej takich akcji było 1465.  Najczęściej do tego typu pożarów dochodzi w marcu i kwietniu. W 2025 roku w pożarach suchych traw w całym kraju zginęło 7 osób, a 86 zostało rannych.

Policjanci i strażacy proszą, żeby reagować i zgłaszać takie pożary. Wystarczy zadzwonić pod numer 112.

