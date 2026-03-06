Czy to już dobry czas na zamianę opon z zimowych na letnie?

Michał Rejduch 13:02

W ostatnich dniach w Nowym Sączu w ciągu dnia mamy ładna i słoneczną pogodę. Termometry pokazują nawet 15 stopni. W nocy temperatura spada w wielu miejscach w regionie nawet do 8 stopni poniżej zera. Czy to już czas na zmianę opon z zimowych na letnie?

i Autor: Mariakray/ Pixabay.com