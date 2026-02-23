WSB-NLU organizuje Olimpiadę Wiedzy Psychologicznej

Do wygrania są indeksy na studia. Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza zachęca uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Psychologicznej "Psyche Challengers". To coś dla osób, które interesują się psychologią, chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z nią związane i myślą o studiach w tym kierunku. Podczas olimpiady uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą i zagadnieniami związanymi z psychologią ogólną, społeczną, kliniczną oraz osobowości.

Olimpiada wiedzy psychologicznej to jest konkurs ogólnopolski skierowany do uczniów szkół średnich, którzy ukończyli minimum 16 lat i są zainteresowani psychologią, emocjami, psychologią osobowości, procesami poznawczymi i chcą się rozwijać w tym kierunku. Olimpiada się składa z trzech etapów. Jeśli chodzi o zakres merytoryczny, to najpierw odbywają się wykłady. Następnie uczestnicy mają czas na zapoznanie się z zagadnieniami i po mniej więcej dwóch tygodniach jest test wiedzy i do kolejnego etapu przechodzi 50 najlepszych uczestników. Drugi etap również odbywa się w sposób zdalny i jest to esej tematyczny. Ostateczny etap, jakim jest finał olimpiady, odbywa się w naszej siedzibie w Nowym Sączu. Tutaj do finału zaprosimy 10 najlepszych uczestników — mówi Jolanta Witowska z WSB-NLU w Nowym Sączu.

Rejestracja trwa do 1 marca, później uczestnicy dostaną dane do logowania do systemu, w którym znajdą zagadnienia do testów i linki do wykładów. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci voucherów do sklepów z elektroniką, a najlepszego uczestnika indeks na studia na kierunku Psychologia na WSB-NLU. Szczegóły są TUTAJ.