Depresja to nie przejściowy smutek. Może dotknąć każdego bez względu na wiek. Gdzie szukać pomocy?

Żeby zobrazować tę liczbę, wystarczy popatrzeć na dane demograficzne Nowego Sącza, w którym żyje około 80 tysięcy mieszkańców. Najczęściej po pomoc do specjalistów w zeszłym roku zgłaszały się kobiety. Depresja dotykała głównie osoby w wieku 45 – 74 lata. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją przypomina, że osoby potrzebujące nie pozostają same. W całej Małopolsce działa 15 centrów zdrowia psychicznego, w którym pomoc psychiatry, psychologa, czy terapeuty można uzyskać bezpłatnie. Można zgłosić się tam bez skierowania. Specjaliści podkreślają, że depresja może dotknąć każdego, bez względu na wiek.

Jak wygląda depresja? Za uśmiechem może się chować wołanie o pomoc

Depresja to choroba, która nie wybiera – dotyka zarówno młodych, jak i seniorów. Dane pokazują skalę wyzwania, przed którym stoimy. Dlatego konsekwentnie rozwijamy opiekę środowiskową i zapewniamy pacjentom szybki dostęp do pomocy, również bez skierowania – podkreśla Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W Nowym Sączu opiekę psychologów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi centrum medyczne przy ulicy Batorego. Działa tu Poradnia Zdrowia Psychicznego. Można tu przyjść bez skierowania. Przy szpitalu w Nowym Sączu działa także Dzienny Oddział Psychiatryczny. Znajduje się on w przychodni przy Al. Wolności. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży przy ulicy Narutowicza. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. W Polsce szacuje się, że choruje na nią około 1,2 mln osób.

Telefoniczna pomoc w kryzysie (depresja):

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych (bezpłatny, czynny codziennie).

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego (bezpłatny, czynny całodobowo).

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (bezpłatny, anonimowy, 24/7).

22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji.