Nowy stadion sportowy rośnie w gminie Korzenna. Kiedy koniec prac?

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Wojnarowej rozpoczęła się w październiku 2025 roku. Zgodnie z planem do końca marca nasyp płyty boiska oraz nasypy parkingowe mają być gotowe. Później fachowcy będą kończyć kolejne elementy nowego stadionu.

Nowy kompleks będzie obiektem lekkoatletyczno-piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią. Powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Wokół niego zaplanowano też bieżnię. Jedna będzie sześciotorowa na 100 metrów, a druga czterotorowa na 400 metrów. Będzie też stanowisko do pchnięcia kulą i skocznię w dal - mówi wójt gminy Korzenna Leszek Skowron

Stadion lekkoatletyczny powstaje na działce w sąsiedztwie kościoła w Wojnarowej. Obiekt zastąpi dotychczasowe boisko, które znajdowało się na terenie przekazanym wojsku. Z boiska będą korzystać uczniowie szkoły, lokalne kluby piłkarskie oraz lekkoatleci z całej gminy.

Na początku szacowano, że budowa będzie kosztować niespełna 14 milionów złotych. Negocjacje doprowadziły jednak do obniżenia kosztów o około 3 miliony złotych. Na zakończenie prac wykonawca ma 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przypomnę. Stało się to w październiku 2025 roku. W przyszłości na stadionie w Wojnarowej będzie można organizować zawody powiatowe oraz wojewódzkie.

