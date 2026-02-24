Sezonu zimowego nie kończą policjanci. Patrole na nartach nadal pojawiają się w naszym regionie!

Policjantów na stokach można spotkać nie tylko na stacjach na Podhalu, ale też w regionie sądeckim. Takie patrole pojawiają się między innymi w okolicach Krynicy-Zdroju, Wierchomli Małej czy Tylicza. To właśnie w tych miejscowościach wypoczywa najwięcej narciarzy czy snowboardzistów.

Podczas patroli na stokach mundurowi przypominają narciarzom i snowboardzistom o obowiązujących przepisach, w tym o zakazie jazdy pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Policjanci przypominają też o obowiązku używania kasków ochronnych przez osoby do 16 roku życia. Zwracają również uwagę na konieczność dostosowania prędkości do własnych umiejętności i warunków panujących na trasie - informuje małopolska policja

Policjanci pojawiają się nie tylko na samych stokach, ale też wokół nich. Na parkingach czy w punktach gastronomicznych. Mundurowych na stacjach narciarskich będzie można spotkać na pewno do końca zimowych ferii, które trwają do 1 marca. Jeżeli warunki na stacjach będą dobre, to takie patrole będą organizowane także w kolejnych dniach.

W razie wypadku GOPR można wezwać pod numerami telefonu 985 lub 601 100 300. Na smartfony warto też pobrać Aplikację Ratunek, która ułatwia kontakt z górskimi ratownikami.

