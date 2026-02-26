Dzielnicowy z Grybowa w akcji. Wpadły dwie osoby!

Kilka dni temu dzielnicowy z Grybowa, który patrolował jedną z miejscowości na terenie gminy, zwrócił uwagę na pojazd, którego kierowca dziwnie się zachowywał. Nie mógł utrzymać prostego toru jazdy i pokonywał trasę tak zwanym wężykiem.

Policjant podejrzewał, że kierowca może być nietrzeźwy. Dlatego zatrzymał go do kontroli. Jak się później okazało mundurowy miał racje, bo już w trakcie rozmowy było czuć od kierowcy alkohol. Późniejsze badanie jeszcze to potwierdziło.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 27-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego miał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym dzielnicowy natychmiast uniemożliwił mu dalszą jazdę. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach na jaw wyszło, że 27-latek miał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Dzielnicowego zainteresowało także nerwowe zachowanie pasażera pojazdu. Dlatego policjant postanowił go skontrolować. W tym przypadku podejrzenia też okazały się trafne.

Okazało się, że młody mężczyzna miał przy sobie marihuanę - dodaje Izworska

Obu mężczyzn zatrzymano i przewieziono do komendy, gdzie usłyszeli zarzuty. Pierwszy odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Natomiast drugi za posiadanie środków odurzających.

