Niepełnosprawni z Nawojowej uruchomią własny sklep warzywny

ZAZ w Nawojowej uruchomi własny warzywniak

Sami wyhodują warzywa i owoce, a potem będą je sprzedawać. Mowa o niepełnosprawnych z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej koło Nowego Sącza. Na wiosnę uruchomią oni własny warzywniak. Pieniądze zarobione ze sprzedaży warzyw i owoców pójdą na bieżącą działalność ZAZ. Niepełnosprawni, którzy na co dzień przebywają tam, do dyspozycji mają 18 hektarów gruntów przy szkole, które przekształcono w grunty rolne. Już w zeszłym roku sprzedano tu ponad 50 ton ziemniaków, 15 ton ogórków, trzy i pół tony truskawek, czy cebulę.

Zmieniliśmy profil tego naszego zakładu o aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych na bardziej rolniczy i odniosło to sukces. Teraz trwa projektowanie tego warzywniaka. Oczywiście mówimy o małych gabarytach sklepu i przez ten warzywniak chcielibyśmy, żeby też Zakład Aktywności Zawodowej dokonywał różnego rodzaju zakupów dla swoich potrzeb. Oczywiście jest to bardzo ekologiczne. Na pewno będą ogórki, truskawki, maliny, ziemniaki, czosnek i cebula. Pieniądze z tego, co zostanie sprzedane, pójdą na właśnie ten Zakład Aktywności Zawodowej. On musi wypracować 50% swoich środków, żeby dostać drugie 50% wsparcia ze środków zewnętrznych – mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

ZAZ w Nawojowej pod opieką ma 36 niepełnosprawnych. Warzywniak ma ruszyć na wiosnę. Prawdopodobnie będzie to w maju. Sklep znajdzie się w pomieszczeniach, w których obecnie są magazyny. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej mieści się przy ulicy Podkamienne, przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych.