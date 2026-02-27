Na razie nie ma zgody Rady Miasta na budowę nowych bloków w Nowym Sączu

Temat miał trafić pod obrady Rady Miasta, jednak został wycofany przed ostatnią sesją. Rada musi wyrazić zgodę na taka inwestycję. Władze miasta nie mówią pomysłowi i planom deweloperów "nie", ale wcześniej chcą przeprowadzić konsultacje z inwestorami. Osiedla mają się znaleźć przy bardzo ruchliwych drogach. Budowa mieszkań może sparaliżować ruch na pobliskich ulicach, na których kierowcy już teraz borykają się z problemami. Zwłaszcza w godzinach szczytu.

Czy WIKTORIA KIDA jest "cymsiarą"? Jej duet z OSKAREM CYMSEM będzie hitem?

Te dwie inwestycje wymagają kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych, ze względu na specyficzne ułożenie na mapie Nowego Sącza w dwóch miejscach, które już dzisiaj uznają wszyscy za zakorkowane. Dołożenie tam kilkuset mieszkań to naprawdę wymaga poważnych decyzji inwestycyjnych, jeżeli chodzi o rozwiązania drogowe. O ile rozwiązania parkingowe uznaję już w tej chwili za wystarczające, bowiem współczynnik, którego zażądaliśmy od deweloperów, został już osiągnięty, o tyle potrzebne są rozwiązania związane z wlotem do ulicy Tarnowskiej właśnie z tej inwestycji oraz przemodelowania ruchu na ul. Śniadeckich włącznie z miejscami parkingowymi. Tutaj jestem przekonany, że będziemy otwarci w stosunku do deweloperów, będziemy mogli znaleźć takie rozwiązanie, które będzie akceptowalne przez nich, ale także przez mieszkańców Nowego Sącza i zobowiązałem Miejski Zarząd Dróg do tego, żeby rzeczywiście pochylić się nad tematem i doprowadzić do podpisania stosownych porozumień — wyjaśnia prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Przy ulicy Myśliwskiej deweloper chce wybudować 15 bloków, w których ma się znaleźć kilkaset mieszkań. Przy ulicy Śniadeckich miałby stanąć ośmiopiętrowy wieżowiec z około 150 mieszkaniami. Budynki mają powstać na prywatnych działkach na podstawie specjalnej ustawy Lex Devepoler. Zakłada ona budowę mieszkań bez konieczności wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyspiesza uzyskanie pozwoleń na budowę, ale tez inwestycja musi spełniać określone standardy. Na przykład, znajdować się w pobliżu szkół, przedszkoli, czy przystanków komunikacji miejskiej.