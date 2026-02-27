Dla wielu z nich to drugi dom. Samorząd powiatu nowosądeckiego podzielił pieniądze dla WTZ-ów

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat nowosądecki musi pokrywać 10 procent kosztów działalności WTZ. Pozostałe 90 procent wykłada Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziś na terenie powiatu nowosądeckiego działa 6 WTZ, które opiekują się ponad 200 osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Warsztaty prowadzą lokalne samorządy, ale też fundacje i stowarzyszenia.

Powiat Nowosądecki to nie tylko urząd, ale to też zajmowanie się naszymi mieszkańcami, szczególnie tymi, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Dlatego otwieramy się na współpracę i jako samorząd powiatowy konsekwentnie realizujemy ustawowy obowiązek wspierania osób z niepełnosprawnościami, zapewniając stabilne warunki funkcjonowania warsztatów oraz możliwość dalszego rozwoju i aktywizacji ich uczestników - mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Pieniądze trafiły do Warsztatów Terapii Zajęciowej, które działają w Siołkowej, Grybowie, Stróżach, w Gostwicy, w Czarnym Potoku oraz w Bukowcu.

Posłuchaj na co będą wydane pieniądze

Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsca, które zapewniają rehabilitację społeczną i zawodową osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Podopieczni uczą się tam nie tylko codziennego życia, bo na zajęciach i warsztatach wykonują też przeróżne rzeczy. Między innymi ozdoby oraz dekoracje na różne okazje czy święta. Bardzo często są to hafty, obrazy czy rzeźby.

QUIZ o Biskupie Sądeckim. Jak dobrze pamiętasz hierarchę z "Rancza"? Pytanie 1 z 10 Jak miał na imię Biskup Sądecki? Mirosław Zbigniew Wacław Następne pytanie

Efekty pracy podopiecznych WTZ z powiatu nowosądeckiego będzie można zobaczyć już za kilka tygodni na kiermaszu świątecznym, który na 29 marca zaplanowano w Miasteczku Galicyjskim.

Pierwsze Warsztaty Terapii Zajęciowej w naszym kraju zaczęły powstawać w 1991 roku.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!