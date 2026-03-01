Kończysz szkołę podstawową? Nie może Cię tam zabraknąć!

Pod jednym dachem będzie można poznać ofertę nowosądeckich szkół średnich, a także porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami. Będą ulotki, reklamy oraz inne materiały promocyjne. Niektóre szkoły przygotowały też pokazy i prezentacje.

W sumie na Sądeckich Targach Edukacyjnych pokaże się ponad 20 szkół z terenu Nowego Sącza – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Będą licea, technika, a także szkoły branżowe.

Każdy zainteresowany będzie mógł porozmawiać z nauczycielami lub uczniami, zapoznać się z dotychczasowymi osiągnięciami szkoły, zapytać o kryteria rekrutacyjne, a także poznać plany szkoły na przyszłość – mówi Bożena Borkowska wiceprezydent Nowego Sącza

Sądeckie Targi Edukacyjne w Nowym Sączu ruszają już w poniedziałek, 2 marca, w hali MOSiR przy ulicy Nadbrzeżnej. Stoiska szkół będzie można zwiedzać od godziny 10:00 do 14:00.

