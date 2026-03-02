Pracy było dużo!. Ratownicy krynickiego GOPR podsumowali ostatni weekend zimowych ferii

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w sobotę na zboczach Lackowej. To jeden ze szczytów Beskidu Niskiego położony między Krynicą-Zdrój a Wysową, na granicy ze Słowacją. Zgłoszenie do GOPR wpłynęło w godzinach popołudniowych ze stromego odcinka czerwonego szlaku pomiędzy Przełęczą Beskid, a Lackową.

Na miejscu okazało się, że poszkodowana jest kobieta, która upadła z wysokości około 20 metrów. Wystający z ziemi korzeń przebił okolicę pachwiny powodując u poszkodowanej mocne krwawienie. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników Grupy Krynickiej, strażaków z OSP Banica oraz OSP Gładyszów, a także zespół ratownictwa medycznego i załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy którzy przybyli na miejsce zatamowali krwawienie, a następnie przecięto korzeń, aby uwolnić poszkodowaną. W trakcie działań doszło do zatrzymania krążenia. Dlatego natychmiast rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową oraz wdrożono zaawansowane czynności medyczne - informują ratownicy GOPR z Krynicy

Następnie przy asekuracji technik linowych, przetransportowano poszkodowaną w dół stoku do miejsca, z którego quadem przewieziono ją na lądowisko, gdzie poszkodowaną przekazano załodze śmigłowca LPR.

Przed nami kolejne ciepłe dni. Pamiętajcie, że warunki w górach są obecnie bardzo zróżnicowane. Im wyżej, tym więcej zalegającego śniegu, który intensywnie topnieje. Na szlakach może być dużo błota, a w zacienionych miejscach nadal ślisko - informują ratownicy Grupy Krynickiej GOPR

W razie wypadku GOPR można wezwać pod numerami telefonu 985 lub 601 100 300. Na smartfony warto też pobrać Aplikację Ratunek, która ułatwia kontakt z górskimi ratownikami.

