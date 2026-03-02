Małopolska policja podsumowała ferie na drogach. Czy było bezpiecznie?

Dariusz Ryś
2026-03-02 16:11

Tegoroczne zimowe ferie przeszły do historii, a razem z nimi także policyjna akcja pod hasłem „Bezpieczne Ferie 2026”. Jak zwykle najwięcej pracy mundurowi mieli na drogach, bo nasz region był jednym z najchętniej odwiedzanych. Policjanci kontrolowali autokary turystyczne, ale nie tylko.

Małopolska policja podsumowała ferie na drogach. Czy było bezpiecznie?

i

Autor: Policja Małopolska / Facebook

Policyjna akcja „Bezpieczne Ferie” zaczęła się 16 stycznia i trwała do 1 marca. W tym czasie w całej Małopolsce doszło do 174 wypadków, w których 8 osób zginęło, a 207 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było 7 dzieci.

Polecany artykuł:

Duże pieniądze poszły na zimowe utrzymanie dróg w powiecie nowosądeckim

W czasie tegorocznych ferii zimowych małopolscy policjanci skontrolowali też 301 autokarów, które przewoziły dzieci i młodzież na zimowe ferie. 44 tego typu pojazdy sprawdzono na wyznaczonym punkcie kontroli autokarów, czyli na prośbę rodziców, opiekunów lub organizatorów wyjazdów.

Posłuchaj Daniela Liska z Krynickiej Organizacji Turystycznej i turystów
Mediateka.pl

Podczas tych kontroli zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych z powodu usterek technicznych natomiast w jednym przypadku zakazano dalszej jazdy przez nadmiernie zużytą rzeźbę bieżnika. Małopolscy policjanci kontrolowali nie tylko autokary turystyczne, ale też inne pojazdy.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Czy jesteś następnym Einsteinem? Sprawdźmy to!
Pytanie 1 z 10
Co to jest "paradoks Olbersa"?

W sumie w czasie zimowych ferii na terenie Małopolski skontrolowano prawie 62 tysiące pojazdów. Mundurowi wykryli 52635 wykroczeń. Na zawartość alkoholu i narkotyków przebadano ponad 220 tysięcy kierujących. W przypadku 540 potwierdzono, że prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu, a u 38 kierujących wykryto narkotyki.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Podczas ubiegłorocznych ferii, które trwały od 17 stycznia do 2 marca na terenie Małopolski doszło do 184 wypadków, w których 10 osób zginęło, a 205 zostało rannych. Dzieci, które zostały wtedy ranne było 11.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!