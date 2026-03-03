Dzień kobiet na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W planie ciekawe spotkania dla pań

Spotkania z trenerkami biznesowymi, kobietami sukcesu i psychologami z okazji Dnia Kobiet organizuje nowosądecka ANS. W sobotę na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbędzie się konferencja dla pań pod hasłem „PoWoli i pewnie”. Prelegentki podczas wystąpień podzielą się z uczestniczkami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zainspirowałyśmy się trochę tym, że chcemy, żeby w świecie, który często oczekuje od nas pośpiechu, chcemy zaproponować przestrzeń do takiego zatrzymania, refleksji, inspiracji, przestrzeń, w której można odnaleźć właśnie pewność siebie, usłyszeć swój własny głos i zrobić kolejny krok po swojemu. Panie będą podczas wydarzenia inspirować, motywować, ale również będą dzielić się swoim doświadczeniem. Myślę, że ważnym elementem tego spotkania będzie również strefa networkingowa, w której będzie możliwość zadania indywidualnych pytań naszym prelegentkom, ale także porozmawiania pomiędzy uczestniczkami wydarzenia. Być może nawiążą się nowe relacje, nowe znajomości, które zaprocentują w przyszłości – mówi Aneta Oleksy – Gębczyk, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Na miejscu pojawi się tez strefa wystawców, na której będą się prezentować osoby prowadzące lokalne biznesy, w większości kobiety. Będzie też okazja do networkingu, czyli poznania nowych osób. Wśród prelegentek pojawią się Aneta Majorek – Knapik, Sylwia Bednarek, Aneta Zając, Paulina Chapko oraz Agnieszka Barszcz. Konferencja zacznie się o godzinie 11.