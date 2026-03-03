Co wydarzyło sie nad Popradem? Samochód w rzece, kilkaset metrów dalej ciało właściciela

Do stanowiska kierowania wpłynęła informacja o pomocy policji w wydobyciu zwłok z rzeki Poprad. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy ratowniczo-gaśnicze wraz ze sprzętem specjalistycznym pontonem. Samochód został wydobyty z koryta rzeki i przekazany policji — mówi Mateusz Górski z komendy miejskiej PSP w Nowym Sączu.
Polecany artykuł:
Podczas przeczesywania okolicy na jednej z wysp na Popradzie znaleziono ciało mężczyzny. Jak się później okazało, był to właściciel samochoduNa miejscu pracowała grupa dochodzeniowa pod nadzorem prokuratora. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji, która być może da odpowiedź, co było przyczyną śmierci. Śledczy chcą też poszukać odpowiedzi na pytanie, jak samochód znalazł się w wodzie.
Około kilometra od samochodu na wysepce na rzece Poprad ujawniono mężczyzny. Na miejscu wykonano czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, które wstępnie wykluczyły udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Decyzją prokuratora ciało 68-letniego mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Z ustaleń wynika, że pojazd należał do mężczyzny. Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia będą ustalane w toku prowadzonego śledztwa - poinformowała nas Justyna Basiaga, rzeczniczka prasowa nowosądeckiej Policji.