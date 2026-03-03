Park z labiryntem i ścieżką edukacyjną powstanie w Krasnem Potockiem. Jest zielone światło do budowy

Budowa takiego miejsca będzie możliwa, bo zgodziła się na to rada gminy. Na ostatniej sesji to zadanie wpisano do tak zwanej wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje okres od 2026 do 2029 roku.

Nowy park z labiryntem i ścieżką edukacyjną w Krasnem Potockiem to jednak nie wszystko, bo gmina chce tam też zbudować boisko sportowe typu Orlik razem z zapleczem szatniowo - sanitarnym i placem zabaw dla dzieci.

Obecnie trwa budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krasnem Potockiem o wartości blisko 4,5 miliona złotych. Budowa Orlika byłaby dopełnieniem tej inwestycji w miejscowości, w której do tej pory młodzież miała znikome możliwości rozwijania swoich sportowych pasji - mówi wójt Chełmca Stanisław Kuzak

Rewitalizację stawu, budowę labiryntu z krzewów oraz ścieżki edukacyjnej w Krasnem Potockiem zaplanowano na lata 2026-2027. Natomiast kompleks sportowy „Orlik” razem z zapleczem szatniowo-sanitarnym” i placem zabaw gmina chce zbudować do 2028 roku.

Budowa parku z labiryntem i ścieżką edukacyjną w Krasnem Potockiem ma kosztować w sumie ponad 6,5 miliona złotych. Część pieniędzy na budowę Orlika gmina ma już zapewnione. To ponad 2 miliony złotych z funduszy ministerstwa sportu i turystyki.

Mamy już projekt budowy parku, zrobione zgłoszenia i pozyskane pozwolenia budowlane. Przetarg ogłosimy tak szybko jak będzie to możliwe. Natomiast d rugie zadanie, związane z budową „Orlika”, będzie wykonane systemem zaprojektuj i wybuduj. Przetarg na nie jest już w przygotowaniu - dodaje Stanisław Kuzak

