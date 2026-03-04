Starostwo powiatowe uruchomi urzędomaty. Co z nich odbierzemy?

Specjalne urzędomaty chce uruchomić starostwo powiatowe w Nowym Sączu. Chodzi o samoobsługowe urządzenia, które w działaniu podobne są do paczkomatu. Mają one być dostępne przez całą dobę. Osoby, które będą chciały odebrać dokumenty, bez stania w kolejce zrobią to w takim urządzeniu. Na początek mają pojawić się dwa takie urzędomaty i będzie można z nich odbierać dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne lub pisma z decyzjami.

Chodzi o to, żeby usprawnić dostęp do urzędu, szczególnie chodzi nam o komunikację i o rejestrację. One mają działać jak paczkomaty. Petent jak złoży wniosek o zapotrzebowanie na coś i dostanie kod SMS, podejdzie, wpisze i odbierze sobie przesyłkę, która będzie monitorowana elektronicznie. Przesyłki będzie można odbierać całą dobę. Są pewne ograniczenia związane z różnego rodzaju przepisami, więc nie wszystkie decyzje, czy pisma, trafią do tych maszyn. Głównie nam chodzi o sprawy związane z komunikacją, która jest najbardziej obłożona i w tym kierunku idziemy – powiedział Radiu Eska starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

Urzędomaty starostwa w Nowym Sączu. Gdzie się pojawią?

Na początek mają stanąć w dwóch miejscach – przy ul. Kościuszki w Nowym Sączu i w Starym Sączu. Jeżeli okaże się, że urzędomaty sprawdzą się, powiat postawi ich więcej, między innymi w bardziej odległych miejscowościach w powiecie. Pierwsze urzędomaty mają się pojawić już na przełomie marca i kwietnia.