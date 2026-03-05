Jest pozwolenie na budowę. Będzie rewitalizacja dawnego młyna i terenu wokół

Michał Rejduch
2026-03-05 7:45

Koniec ze szpecącym budynkiem dawnego młyna jezuickiego przy wjeździe do centrum Nowego Sącza. Jest zgoda władz miasta na budowę w tym miejscu nowoczesnego kompleksu użytkowego dla mieszkańców. Stary młyn pozostanie, jednak będzie zrewitalizowany.

Młyn jezuicki w Nowym Sączu

Autor: Michał Rejduch Młyn jezuicki w Nowym Sączu

Nowy Sącz. Jest pozwolenie na prace przy dawnym młynie jezuickim 

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel podpisał pozwolenie na budowę, które umożliwi start prac na terenie dawnego młyna jezuickiego. Prace wykona prywatny przedsiębiorca. W planie jest rewitalizacja istniejącego budynku dawnego młyna, ale też zagospodarowanie terenu wokół niego. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Nowego Sącza prace będą mogły rozpocząć się w ciągu miesiąca.

Centralne miejsce Nowego Sącza, tak zwana brama miasta wkrótce odmieni swoje oblicze. Podpisałem pozwolenie na budowę, które umożliwi, aby w ciągu jednego miesiąca wkroczyły tutaj ekipy budowlane i rozpoczęły prace. To odmieni całkowicie wizerunek tego miejsca. Bardzo się z tego powodu cieszę i myślę, że w przyszłym roku będziemy cieszyli się z otwarcia tego miejsca – mówi prezydent Ludomir Handzel.

W nowym kompleksie pod nazwą „Brama Miasta” mają pojawić się j parkingi dla samochodów, supermarket, restauracje czy lokale usługowe. 

