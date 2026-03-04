Będzie bezpieczniej. Mieszkańcy Ptaszkowej dostali nowych chodnik dla pieszych

W sumie przy drodze powiatowej w Ptaszkowej w gminie Grybów zbudowano ponad 800 metrów bezpiecznej ścieżki dla pieszych. Wygodny chodnik, to jednak nie jedyna zmiana w tej części gminy Grybów. Przy tej okazji wykonano tam jeszcze inne prace.

To między innymi odwodnienie terenu, budowa kanalizacji deszczowej, budowa przepustów pod drogą, umocnienie dna i skarp potoku oraz muru oporowego. Wykonano również oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano wiatę przystankową oraz oświetlenie uliczne.

Ta inwestycja była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców Ptaszkowej. Znacznie poprawi się bezpieczeństwo, przede wszystkim dzieci chodzących do szkoły, ale także kierowcom będzie się lepiej jeździło po drodze, bo poprzednio pobocza były bardzo wąskie - mówi wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ptaszkowej razem z pracami dodatkowymi kosztowała blisko 2 miliony złotych.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europa czy Azja? Wynik poniżej 7 punktów to wstyd Pytanie 1 z 10 Gdzie leży Islandia? w Europie w Azji Następne pytanie

Takich bezpiecznych chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w regionie sądeckim przybywa z roku na rok. W najbliższym czasie takie ścieżki mają powstać w kilku miejscowościach. Między innymi w Świniarsku, Świdniku, Czaczowie, Kiczni, Chochorowicach czy Polanach.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!