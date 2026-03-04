Są wstępne wyniki sekcji zwłok 68-latka znalezionego w Popradzie. Wiadomo, co było przyczyną śmierci

Dzisiaj w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny znalezionego w Popradzie. Te wstępne wyniki sekcji wskazują na to, że do śmierci doszło w wyniku utonięcia. Sekcja zwłok nie wykazała żadnych innych obrażeń ciała. Wykluczamy na ten moment udział innych osób w zdarzeniu. Na ten moment kwestia tego, jak samochód znalazł się w wodzie, jest ustalana. Zakładamy różne wersje, w jaki sposób ten samochód znalazł się w Popradzie. Dopiero analiza zapisów monitoringu, analiza śladów znalezionych na miejscu zdarzenia pozwoli na ustalenie, dlaczego ten samochód znalazł się w rzece – powiedział Radiu Eska prokurator rejonowy w Nowym Sączu, Bartosz Gorzula.