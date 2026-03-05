Dzień Inżyniera zorganizowała Akademia Nauk Stosowanych

Dzień Inżyniera na nowosądeckiej ANS

Na różne sposoby zachęcali do wybierania kierunków technicznych. Studenci i wykładowcy Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza już po raz kolejny zorganizowali „Dzień Inżyniera”. Odwiedzający Wydział Nauk Technicznych mogli dowiedzieć się, między innymi tego, jak funkcjonuje wydział, ale też wziąć udział w ciekawych wykładach czy prelekcjach. Między innymi o tym, jak programować roboty, jaka jest etyka korzystania ze sztucznej inteligencji, czy spróbować swoich sił w symulatorze TIR-a.

Odwiedziły nas tłumy osób ze szkół średnich, z czego niezmiennie cieszymy się. Mamy również tutaj firmy, z którymi współpracujemy i to są potencjalni, pracodawcy naszych przyszłych inżynierów. Dzień Inżyniera na naszym wydziale ma niezwykły dźwięk. Obchodzony jest pod hasłem zrównoważony rozwój, czyli nauka dla społeczeństwa, ekonomii, ale również techniki, rozwoju cyberbezpieczeństwa, informatyki, mechatroniki, inżynierii produkcji, energetyki – mówiła dr hab. inż. Iwona Wiewióra, dziekan Wydziału Nauk Technicznych.

Nowosądecka ANS proponuje aż kilka kierunków inżynieryjnych na różnych specjalnościach.