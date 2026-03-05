Ścigają kłusowników, pilnują, żeby nie płoszyć jeleni. Trwa akcja „Wieniec”

Leśnikom w patrolowaniu terenu bardzo często pomagają też policjanci. W regionie sądeckim między innymi to dzielnicowi z komisariatu policji w Krynicy-Zdroju, ale nie tylko. Ostatnio taki wspólny patrol zorganizowano na zboczach Jaworzyny Krynickiej.

Dzielnicowy razem z leśniczym leśnego zakładu doświadczalnego z Krynicy-Zdroju sprawdzali czy zbieracze poroża swoimi działaniami nie płoszą zwierząt i nie narażają ich na stres, przy okazji kontrolując czy w terenie nie są rozstawiane wnyki i czy kierujący pojazdami silnikowymi stosują się do zakazu wjazdu na tereny leśne – mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu.

Policja przypomina, że za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami można dostać mandat, a w poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu.

Akcja wieniec zaczęła się 28 lutego i potrwa do 8 marca. Czas nie jest przypadkowy, bo to okres, w którym samce jeleni naturalnie zrzucają poroże, które jest później poszukiwane przez osoby odwiedzające lasy. W ostatnich latach fanów tego typu znalezisk przybywa.

Mówi Wojciech Kurzeja z Nadleśnictwa Nawojowa

Leśnicy przypominają, że samo zbieranie poroży nie jest zakazane, ale trzeba to robić w sposób legalny. Nie kosztem spokoju zwierzyny.

