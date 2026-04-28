Policja mówi STOP wandalom! Kolejni namierzeni i zatrzymani

Ostatnie działania mundurowych pokazały, że wandalizm nie uchodzi bezkarnie, a sprawcy bez względu na wiek muszą liczyć się z karami. Niektórzy właśnie się o tym przekonali. Kilka dni temu policjanci z komendy miejskiej policji w Nowym Sączu zatrzymali 19 letniego mieszkańca Sądecczyzny, który niszczył wiaty przystankowe oraz kosze na śmieci w Piątkowej i Nowym Sączu. Teraz nastolatkiem zajmie się sąd, który zdecyduje o karze dla wandala.

Także policjanci z Nawojowej namierzyli, a potem zatrzymali nastolatków, których na początku kwietnia zarejestrował monitoring w parku terapeutycznym w Łabowej. Nastolatkowie uszkodzili tam wyposażenie parku, a także świeżo posadzone kwiaty. W tym przypadku komplet materiałów także trafi do sądu.

Na tym nie koniec, bo policjanci cały czas pracują też nad innymi zgłoszonymi wybrykami wandali. Chodzi między innymi o zdemolowanie zaplecza sportowego przy boisku w miejscowości Świniarsko, do którego doszło w kwietniu. Wandale uszkodzili tam drzwi, armaturę łazienkową, a nawet wyrwali rury i klamki.

Mówi wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak

Zwracamy się z prośbą do ewentualnych świadków i mieszkańców, którzy mają informacje o osobach mogących mieć związek ze zniszczeniem mienia w Świniarsku o kontakt z sądecką policją pod numerem telefonu 47 833 46 67 od 7:30 do 15:30 lub 47 833 46 30 przez całą dobę. Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa dla ustalenia sprawców - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Policja przypomina, że mienie publiczne to nasze wspólne dobro, finansowane z podatków wszystkich obywateli. Jeśli widzimy, że ktoś je niszczy, powiadommy odpowiednie służby. Reagując na wandalizm, dbamy o bezpieczeństwo i estetykę naszej okolicy.

