W jednej ze szkół w Nowym Sączu od września będzie klasa o profilu bokserskim

Michał Rejduch
2026-04-28 8:05

To będzie absolutna nowość w ofercie edukacyjnej sądeckich szkół średnich. Od września w IV Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Nowym Sączu ruszy klasa o profilu bokserskim i sportów walki.

Nowa klasa o profilu bokserskim w Nowym Sączu 

Nowy profil ma zachęcić uczniów klas ósmych do wypróbowania się w tej dyscyplinie sportowej. Wielu młodych sądeczan trenuje w sądeckich klubach sportowych, ale do tej pory nie mieli okazji, żeby takie treningi odbywały się w ramach lekcji. Od września będzie taka okazja. Poinformowali o tym na konferencji prasowej wice prezydent Artur Bochenek oraz dyrektor szkoły Jerzy Galara. Ich zdaniem sporty walki w Nowym Sączu rozwijają się od lat i mają się na bardzo dobrym poziomie.

Jak zostałem dyrektorem IV Liceum Sportowego, powiedziałem, że będziemy otwierać się na wszystkie sporty, jakie są w Nowym Sączu, przede wszystkim na sporty wiodące. Jak wchodziłem do tej szkoły, to wiodąca była piłka nożna. Teraz otwieramy się już na różnego rodzaju sporty i kolejnym sportem, który chcemy, żeby w naszej szkole istniał, to są sporty walki: boks, kickboxing, ale nie tylko. Mamy wspaniałe kluby, jeśli chodzi o taekwondo, karate i ci zawodnicy też znajdą u nas miejsce i też mogą się u nas w szkole realizować. Bardzo się cieszę, że coś takiego będzie się działo w Nowym Sączu i już zapraszam młodzież, która chce spróbować sportów walki, do klasy bokserskiej. Do tej klasy sportów może aplikować osoba, która już trenuje, ale też osoby, które chcą się sprawdzić w tych sportach walki – mówił podczas konferencji Jerzy Galara, dyrektor IV LO w Nowym Sączu.

Szkoła ma współpracować z trzema klubami sportowymi w mieście, a klasa ma działać pod patronatem Polskiego Związku Bokserskiego. Rekrutacja do klasy ruszy już niebawem.

