Rusza kolejny sezon turystyczny w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku Galicyjskim

Nowy Sącz. Majówka 2026 w skansenie

„Wiśta…Wio.. - Zwierzęta na wsi” – to hasło tegorocznej imprezy, która otworzy sezon turystyczny w nowosądeckim Skansenie. Odwiedzający dowiedzą się, jak ważną rolę w gospodarce w dawnej sądeckiej wsi odgrywały zwierzęta. Część z nich będzie można zobaczyć na żywo w skansenie. Swoje drzwi otworzą dwory, chary i kościoły, a chętni wezmą udział w warsztatach, czy obejrzą scenki z życia wsi w wykonaniu zespołu „Przyszowianie”. Skansen będzie można zwiedzać od godziny 10 do 18. Wejście na ekspozycję będzie możliwe tylko od ulicy Lwowskiej.

1 maja do siebie zaprasza także Miasteczko Galicyjskie. Tu na odwiedzających czekają różne pracownie, będzie można wejść do dawnych mieszczańskich wnętrz, odwiedzić aptekę, zakład zegarmistrzowski, czy szewca. Organizatorzy zaplanowali także ciekawe pokazy rzemiosła, między innymi: zielarstwa, szewstwa, drukarstwa, garncarstwa, czy fotografii. Na scenie zaprezentują się zespoły regionalne z Podegrodzia, Piątkowej czy Łącka. W planie jest spektakl teatralny dla dzieci, a na zakończenie imprezy potańcówka.