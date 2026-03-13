Policjanci zlikwidowali fabrykę narkotyków w regionie sądeckim [ZDJĘCIA]

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Do pierwszego z zatrzymań doszło w grudniu ubiegłego roku, kolejne miały miejsce w ostatnich tygodniach. jednego z mężczyzn zatrzymano na lotnisku w Krakowie, drugiego na terenie Sądecczyzny. Dzięki intensywnej pracy Policji na rynek nie trafiły znaczne ilości narkotyków. Mundurowi zlikwidowali też laboratorium, w którym były produkowane.

W jednym z budynków policjanci ujawnili także laboratorium, w którym trwała produkcja psychotropowego klofedronu. Pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z zakresu badań chemicznych Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie przeprowadzono oględziny, w trakcie których zabezpieczono łącznie ponad 13 800 porcji gotowego do sprzedaży klofedronu wartego ponad milion złotych, a także 542 kilogramy tej substancji w postaci płynnej oraz w trakcie procesu krystalizacji. Łączna „czarnorynkowa” wartość zabezpieczonych substancji została oszacowana na 22,5 miliona złotych – wyjaśnia Justyna Basiaga z nowosądeckiej Policji.

Zatrzymani to mieszkańcy województwa małopolskiego w wieku 27, 40 i 43 lat. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu przedstawiła im zarzuty przerabiania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.