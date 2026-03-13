Sądecki „Elektryk” organizuje zawody w podkręcaniu wydajności komputerów

To jedyne takie zawody w Małopolsce i prawdopodobnie też w kraju. Uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych z Nowego Sącza organizują zawody w overclockingu, czyli „podkręcaniu” komputerów w celu maksymalizacji ich wydajności, szybkości i efektywności energetycznej. Do rywalizacji zapraszają uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich z całej Polski. Organizatorzy zapraszają każdego chętnego, kto interesuje się informatyką, branżą IT, a także osoby początkujące, bo na zawodach nie jest wymagana specjalistyczna wiedza. Na miejscu będą doświadczeni fachowcy, którzy pomogą każdemu uczestnikowi.

Wystarczy komputer i odrobina chęci, żeby właśnie zacząć to zajęcie. Przed uczestniczkami konkursu czeka następujące zadanie. Będzie wyznaczony próg, do którego trzeba wydajnościowo dojść w wyniku podkręcania komputerów. Na zadanie uczestnicy będą mieć kilka godzin, podczas których będą overclockować, czyli właśnie podkręcać podzespoły za pomocą specjalnych programów, wykonywać tak zwane benchmarki i wtedy i po zakończonych benchmarkach będą robić zrzuty ekranu w formie dokumentacji, które następnie będzie oceniała komisja – wyjaśnia jeden z uczniów koordynujących zawody, Paweł Madzia.

Uczniowie, którzy koordynują konkurs Damian Podgórski, Michał Michalik i Paweł Madzia, zaznaczają, że będzie to największe przedsięwzięcie w historii szkoły, a także dzięki unikalnemu charakterowi, jedno z największych wydarzeń technologicznych w Polsce. W programie poza zawodami zaplanowano także debatę oxfordzką, wykłady tematyczne, czy widowiskowe pokazy, wystawę retro elektroniki. Będzie też można posłuchać wywiadów z zaproszonymi gośćmi specjalnymi. Jednym z nich będzie Tomasz „Lanim” Sołowiej. Zawody odbędą się 10 kwietnia w budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Zapisy już tuszyły. Można to zrobić TUTAJ