Powstaną nowe tory, tunel i estakada. Może ruszać budowa kolejnego kawałka linii kolejowej Nowy Sącz – Kraków

Nowa linia kolejowa pomiędzy Limanową, a Tymbarkiem ma być gotowa za 3 lata. Na około 14 kilometrowym odcinku powstaną nowe tory, a także 17 mostów i wiaduktów. Tory z Limanowej do Tymbarku będą poprowadzone częściowo nowym śladem, co skróci czas przejazdu. Pociągi pasażerskie będą mogły rozpędzić się tam do 150 kilometrów na godzinę. W planach jest też budowa nowego przystanku w Koszarach i przebudowa stacji w Tymbarku.

Największymi obiektami, które powstaną na tym odcinku będą tunele i estakada. Budowle mają mieć około 2 kilometrów długości. Estakadą pociągi wjeżdżać będą do Limanowej od strony Łososiny Górnej. Natomiast nowy tunel powstanie pomiędzy Tymbarkiem a Koszarami. Po zakończeniu prac budowlanych najszybsze pociągi dojadą z Limanowej do Nowego Sącza w około 20 minut, a dojazd z Limanowej do Krakowa zajmie około 40 minut.

Przebudowana linia kolejowa Limanowa - Tymbark będzie częścią dużego projektu, który Kraków ma połączyć z Podhalem i Nowym Sączem. Dziś prace budowlane trwają już na 5 odcinkach. Budowa części z nich ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Kiedy wszystkie fragmenty nowej linii będą gotowe, to najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut.

