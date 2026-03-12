Syreny alarmowe włączy Nowy Sącz. Sygnał usłyszymy dwa razy!

Testy systemu alarmowego zaplanowano na piątek 13 marca między godziną 11:00, a 12:00. W sumie na terenie miasta w tym czasie będzie włączonych kilkanaście syren, które kupiono i zamontowano w różnych miejscach w Nowym Sączu.
Uspakajamy. Będzie to tylko test naszego systemu, więc proszę nie podejmować żadnych działań. Nic złego się nie dzieje - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel
O godzinie 11:00 będzie można usłyszeć modulowany sygnał ogłaszający alarm. Syreny będą włączone przez trzy minuty. Kolejny dźwięk tym razem ciągły uruchomi się pół godziny później o 11:30. Będzie trwał 3 minuty i będzie to odwołanie alarmu.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu prosi mieszkańców miasta o informację czy syreny było słychać w całym mieście i czy sygnał był wyraźny.
Wszelkie uwagi w tym zakresie proszę kierować bezpośrednio na adres poczty elektronicznej miejskiego centrum zarządzania kryzysowego w Nowym Sączu. To [email protected] - dodaje prezydent Ludomir Handzel
Nowy Sącz wymienił w sumie 16 syren alarmowych oraz system sterowania takimi urządzeniami. Pieniądze miasto zdobyło z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Całość kosztowała 760 tysięcy złotych.
Podobny test na piątek 13 marca zaplanowano też w powiecie limanowskim, który sąsiaduje z powiatem nowosądeckim. Tam syreny będą włączane na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych między godziną 17:00, a 18:00.
