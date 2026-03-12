Dołącz do akcji „Wielkanocna Paczka Dobra”. Spraw, by te święta były radosne dla każdego

Nowy Sącz. Na naszą pomoc przed świętami czeka ponad 20 rodzin

Rusza Wielkanocna Paczka Dobra. To akcja, którą co roku przed świętami organizuje stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Dzięki naszej pomocy ponad 20 rodzin, które znajdują się pod opieka stowarzyszenia dostanie przed świętami paczki z żywnością i chemią gospodarczą. Chodzi o rodziny biedniejsze, w trudnej sytuacji materialnej i takie, gdzie są osoby niepełnosprawne oraz seniorzy. Pomóc może każdy z nas. Można albo przekazać pieniądze, z które wolontariusze kupią produkty, albo zrobić zakupy w sklepie i przynieść dary do siedziby stowarzyszenia.

Wspomnienie Bożeny Jawor o zmarłym Marianie Koralu

Zachęcamy firmy z Nowego Sącza i okolic, zachęcamy także szkoły do zbierania żywności lub chemii do takich paczek. Także osoby indywidualne. Jeżeli chodzi o żywność, to najlepiej taka, która ma dłuższą datę przydatności. Tutaj mówimy o takich rzeczach jak: mąka, ryż, cukier. Jeżeli chodzi o chemię, no to najlepiej: proszki do prania, płyny do płukania, płyny do naczyń, mogą to też być pasty do zębów i tym podobne - wyjaśnia Julia Sadoń z Sursum Corda.

Na dary stowarzyszenie Sursum Corda czeka do 20 marca. Potem przygotuje paczki i jeszcze przed świętami zawiezie je do rodzin. Dary można przynosić do siedziby stowarzyszenia przy ul. Świętej Małgorzaty.