Dla nich to nie tylko praca, ale odskocznia od codzienności. Więźniowie sprzątają Nowy Sącz

W ostatnich dniach skazanych z nowosądeckiego zakładu karnego można było spotkać w kilku miejscach w mieście. Więźniowie wyposażeni w rękawice i worki na śmieci pojawili się między innymi nad brzegiem rzeki Kamienicy.

Takie akcje są organizowane od wielu lat na podstawie porozumienia, które Zakład Karny w Nowym Sączu ma podpisane z Urzędem Miasta Nowego Sącza.

Podejmowanie przez skazanych działań na rzecz społeczności lokalnej ma wymiar nie tylko praktyczny, ale przede wszystkim wychowawczy. Dział penitencjarny zakładu karnego w Nowym Sączu kładzie duży nacisk na inicjatywy, które pozwalają osobom odbywającym karę uczyć się odpowiedzialności, współpracy oraz szacunku dla wspólnej przestrzeni – informuje zakład karny w Nowym Sączu

Podczas ostatniej akcji na terenie miasta skazani porządkowali wyznaczone tereny, zbierali odpady, a także dbali o wygląd i estetykę terenów zielonych, które znajdują się na terenie Nowego Sącza.

Udział w takich przedsięwzięciach daje skazanym możliwość realnego działania na rzecz innych ludzi. To ważne doświadczenie, które pokazuje, że nawet drobne działania mogą przynosić pozytywne efekty dla lokalnej społeczności – dodają mediach społecznościowych przedstawiciele nowosądeckiego zakładu karnego

Zakład Karny w Nowym Sączu przy ulicy Pijarskiej działa od 1855. Jest zakładem typu zamkniętego dla recydywistów z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Aktualnie przebywa tam około 400 skazanych.

