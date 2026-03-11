Nie było taryfy ulgowej. Długo nie usiądą za kierownicą samochodu!

Tylko podczas jednej akcji policjanci sądeckiej grupy SPEED zatrzymali prawa jazdy pięciu kierowcom, którzy jechali szybciej, niż wolno. W czterech przypadkach był to teren zabudowany. Rekordzista poruszał się o 62 kilometry na godzinę szybciej, niż pozwalały przepisy. Cała piątka przez najbliższe 3 miesiące nie będzie mogła wsiąść za kierownicę.

Jeden z takich kierowców wpadł na alejach Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Był to 27-latek, który kierował samochodem marki Kia. W terenie zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 57 kilometrów na godzinę. Podobnie było w przypadku 19-letniego kierowcy BMW, którego zatrzymano do kontroli w Stróżach.

Funkcjonariusze nałożyli na obu mężczyzn mandaty w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktów karnych, jednocześnie zatrzymując im prawa jazdy na 3 miesiące - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Na tym jednak nie koniec, bo w ręce policjantów z grupy SPEED wpadło jeszcze trzech kierowców, którym bardzo się spieszyło. Pierwszego, 20-letniego mężczyznę poruszającego się BMW z prędkością 118 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym, zatrzymano w Żbikowicach. Następnie na drodze ze Żbikowic do Kobylanki policjanci zatrzymali do kontroli 26-letniego kierowcę Volvo, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość aż o 62 kilometry na godzinę.

Na obu kierujących policjanci nałożyli także mandaty w wysokości 2 tys. złotych i 14 punktów karnych - informuje Izworska

Piątym kierowcą, który przekroczył dopuszczalną prędkość, okazał się kierowca Mitsubishi, który poza obszarem zabudowanym jechał za szybko o 53 kilometry na godzinę. Zgodnie z nowymi przepisami mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Dodatkowo będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 1500 złotych, a jego konto powiększyło się o 13 punktów karnych.

Nadmierna prędkość skraca czas na reakcję i wydłuża drogę hamowania. To wciąż jedna z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń drogowych, dlatego apelujemy o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu. Pamiętajmy, brawura za kółkiem może kosztować czyjeś zdrowie, a nawet życie – dodaje Aneta Izworska.

Pierwsza grupa "SPEED" powstała w stołecznej komendzie pod koniec 2018 roku. Rok później takie grupy działały już w każdej komendzie wojewódzkiej policji. W "SPEED" służą najbardziej doświadczeni policjanci ruchu drogowego, którzy na co dzień zajmują się eliminowaniem niebezpiecznych zachowani na drodze. Dysponują najnowocześniejszym sprzęt, w tym bardzo szybkie pojazdy.

