Wydział Nauk Ekonomicznych ANS zorganizował targi pracy [ZDJĘCIA]

Targi pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych nowosądeckiej ANS

Targi Pracy zorganizowała Akademia Nauk Stosowanych. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych swoją ofertę zaprezentowały firmy i instytucje z regionu sądeckiego, które szukają nowych pracowników. Wszystko odbyło się w ramach dziewiątej edycji akcji „Gra o karierę”, organizowanego przez Biuro Karier. Poza targami pracy można było wziąć udział w ciekawych wykładach i spotkaniach ze specjalistami.

To jest wydarzenie, które odbywa się w ramach „Gry o karierę”. Na każdym wydziale odbywają się inne wydarzenia. My, u siebie spróbowaliśmy zorganizować to w formule takich targów pracy, dlatego, że bardzo zależy nam na przyszłości naszych studentów, absolwentów. Nie chcemy, żeby nasze działania kończyły się tylko w momencie obrony i odbioru dyplomu. Tylko chcemy im pomagać, kontaktować się z przedsiębiorcami i tutaj właśnie taki jest cel, żeby się sieciowali, żeby się poznawali. Pojawiły się tu w większości te firmy, instytucje, które niejednokrotnie zatrudniają naszych absolwentów, bo nasi absolwenci są świetnie wykształceni i rzeczywiście oni najczęściej zasilają sądecki rynek pracy – wyjaśnia Aneta Oleksy – Gębczyk, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych nowosądeckiej ANS.

Dla studentów targi to dobra okazja na rozmowę z rekruterami, także do tego, żeby poznać ofertę sądeckich instytucji i niektórych firm, które szukają pracowników. Podobne akcje odbyły się w ostatnich dniach na innych wydziałach Akademii Nauk Stosowanych, gdzie studenci również mogli porozmawiać ze specjalistami z branż dotyczących ich kierunków studiów.