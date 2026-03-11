Będą podwyżki dla praconiwków administracji w szkołach w Nowym Sączu

Michał Rejduch
2026-03-11 8:03

O podwyżkach poinformował prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Po kilkutygodniowych negocjacjach z przedstawicielami Związki Nauczycielstwa Polskiego udało się znaleźć w budżecie miasta pieniądze.

To są dobre wiadomości dla pracowników administracji w szkołach w Nowym Sączu. Będą podwyżki pensji. Miasto zapewnia, że pieniądze ma. Władze Nowego Sącza podsiały w tej sprawie porozumienie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Sączu. Na podwyżki pójdą w tym roku dwa miliony złotych.

Ponad sześć tygodni temu rozpoczęliśmy negocjacje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i dzisiaj mogę powiedzieć, że zakończyliśmy ten proces. To kwota dwóch milionów złotych, która pójdzie na podwyżki w tym roku. To osoby, które pracują bardzo ciężko na to, żeby sadecka oświata funkcjonowała – mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Podwyżki otrzymają pracownicy, którzy pracują w szkolnych sekretariatach, ale też osoby odpowiedzialne za obsługę szkół.

