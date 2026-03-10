Nową broń na drodze ma ITD! System już działa

Z nowego punktu na co dzień będą korzystać inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Dzięki nowoczesnym systemom podejrzany pojazd do kontroli będzie można namierzyć już podczas jazdy. Tym samym przypadkowych kontroli będzie teraz dużo mniej.

Operatorzy systemu typują pojazdy do kontroli na podstawie uzasadnionych przesłanek, nie ingerując w ruch tych, które jadą zgodnie z prawem - mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

Nowy system może sprawdzać nie tylko wagę ciężarówek, ale też to, czy kierowcy nie pracują dłużej niż mogą. Specjalistyczne anteny umożliwiają bezprzewodowy odczyt danych z tachografów pojazdów przejeżdżających przez punkt pomiarowy bez konieczności ich zatrzymywania.

To pozwala na wstępną ocenę poprawności pracy tachografu, weryfikację obecności karty kierowcy oraz identyfikację potencjalnych nieprawidłowości lub prób manipulacji - dodaje wojewódzki inspektor transportu drogowego w Krakowie Mariusz Bukowski

Przebudowa, doposażenie i unowocześnienie punktu do selektywnej kontroli pojazdów w ruchu w Woli Dębińskiej w powiecie brzeskim kosztowało prawie 600 tysięcy złotych.

Bardzo mocno inwestujemy w system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym na małopolskich drogach. Niedawno został uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości w tunelu w Zielonkach i ten odcinkowy pomiar prędkości sprawdza się - mówi pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolweski

