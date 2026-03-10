Groźbami i siłą próbowali wymusić zaciągnięcie kredytu. Już są za kratkami

Dariusz Ryś
2026-03-10 10:51

Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali trzech mężczyzn, którzy chcieli zmusić 46-latka, żeby zaciągnął kredyt i przekazał im pieniądze. Zatrzymani są mieszkańcami województwa małopolskiego oraz śląskiego. Już usłyszeli zarzuty i trafili za kratki.

i

Autor: KMP Nowy Sącz/ Materiały prasowe

Zgłoszenie o niepokojącej sytuacji z jednej z placówek bankowych w Nowym Sączu policjanci dostali kilka dni temu. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce okazało się,  że klient,  który przyszedł do banku w towarzystwie mężczyzny ma wziąć kredyt.  Nie chciał tego jednak zrobić dobrowolnie, bo został zmuszony.

Na jaw wyszło, że podejrzewani pod pretekstem zaoferowania dodatkowej pracy mieli przewieźć 46-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego bez jego zgody z Poznania do Nowego Sącza. Tam wzbudzając w nim poczucie strachu oraz odurzając, usiłowali zmusić go do zaciągnięcia kredytu w wysokości 20 tysięcy złotych, a następnie przekazania im pieniędzy - informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Dwóch mieszkańców województwa małopolskiego oraz mieszkaniec województwa śląskiego w wieku 23, 34 i 39 lat usłyszeli zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności 46-latka, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego oraz udzielenia mu środka odurzającego. Dodatkowo 34-latek odpowie za posiadanie marihuany, którą miał przy sobie w momencie zatrzymania. Za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

Dodatkowo policjanci wystąpili z wnioskami do prokuratury, a ta skierowała wnioski do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania.  Sąd na to się zgodził.  Cała trójka najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie w oczekiwaniu na wyrok -  dodaje Aneta Izworska 

