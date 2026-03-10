Groźbami i siłą próbowali wymusić zaciągnięcie kredytu. Już są za kratkami

Zgłoszenie o niepokojącej sytuacji z jednej z placówek bankowych w Nowym Sączu policjanci dostali kilka dni temu. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce okazało się, że klient, który przyszedł do banku w towarzystwie mężczyzny ma wziąć kredyt. Nie chciał tego jednak zrobić dobrowolnie, bo został zmuszony.

Na jaw wyszło, że podejrzewani pod pretekstem zaoferowania dodatkowej pracy mieli przewieźć 46-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego bez jego zgody z Poznania do Nowego Sącza. Tam wzbudzając w nim poczucie strachu oraz odurzając, usiłowali zmusić go do zaciągnięcia kredytu w wysokości 20 tysięcy złotych, a następnie przekazania im pieniędzy - informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Dwóch mieszkańców województwa małopolskiego oraz mieszkaniec województwa śląskiego w wieku 23, 34 i 39 lat usłyszeli zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności 46-latka, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego oraz udzielenia mu środka odurzającego. Dodatkowo 34-latek odpowie za posiadanie marihuany, którą miał przy sobie w momencie zatrzymania. Za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

Dobrze znasz najsłynniejsze filmy Andrzeja Wajdy? Rozwiąż quiz Pytanie 1 z 10 W którym roku nakręcony został film "Kanał"? 1956 1957 1958 Następne pytanie

Dodatkowo policjanci wystąpili z wnioskami do prokuratury, a ta skierowała wnioski do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Sąd na to się zgodził. Cała trójka najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie w oczekiwaniu na wyrok - dodaje Aneta Izworska

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!