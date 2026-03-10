Pogoda sprzyja rowerzystom. Jak przygotować swoj rower do wiosny?

Nowy Sącz. Rowerzyści ruszyli na ścieżki

Coraz więcej rowerzystów można spotkać na ulicach i ścieżkach w Nowym Sączu. Pogoda sprzyja, więc fani dwóch kółek rozpoczęli już sezon. W miniony weekend wielu cyklistów można było spotkać na ścieżce nad Dunajcem czy nad Kamienicą. Zanim jednak wyjedziemy w dłuższą trasę, swoje dwa kółka warto oddać po zimie do serwisu. Specjaliści sprawdzą tam nasz rower, po to, żeby nasze wycieczki były bezpieczne. Tu już robi się coraz większy ruch. Oczywiście część rzeczy, takich podstawowych możemy po zimie zrobić sami.

Na początek powinniśmy otrzeć rower z kurzu, potem napompować koła. Trzeba sprawdzić działanie hamulców i połączeń śrubowych, bo mogło się coś poluzować. Te proste rzeczy możemy zrobić sami, z tymi poważniejszymi trzeba odwiedzić serwis rowerowy. Na pewno odradzałbym samemu ustawianie przerzutek. Takie błędne ustawienie może skutkować tym, że zerwiemy mechanizm, a to już jest poważna sprawa. Jeżeli mamy rower, który ma amortyzatory, to podstawową rzeczą jest coroczny serwis oleju w amortyzatorach. W tym przypadku musimy mieć odpowiednie narzędzia, maszyny i umiejętności – wyjaśnia Artur Poręba z jednego ze sklepów rowerowych w Nowym Sączu.

W Nowym Sączu i wokół miasta mamy mnóstwo ścieżek rowerowych. Najpopularniejsza prowadzi z Nowego Sącza wałami nad Dunajcem do Starego Sącza. Można pojechać na Bobrowisko albo dalej, w kierunku Rytra, Piwnicznej i Muszyny.