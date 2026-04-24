Są nowe wiadomości dla Sądeczanki. GDDKiA sprawdzi czy jest możliwa częściowa zmiana trasy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ogłosiła właśnie przetarg na przygotowanie specjalnej analizy, która pokaże czy takie zmiany są możliwe. Chodzi o odcinek drugi i czwarty. Dodatkowo projektant przedstawi też własną propozycję przebiegu trasy na tych odcinkach.

W trakcie prac wykonawca będzie miał za zadanie przeanalizować zarówno techniczne, jak i środowiskowe możliwości zmiany przebiegu trasy. Pomimo wydanej w 2025 r. decyzji środowiskowej właśnie te dwa fragmenty nadal budzą emocje mieszkańców i samorządowców. Na oferty czekamy do 2 czerwca - informuje Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że miesiąc temu ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji programowej dla pozostałych trzech odcinków sądeczanki. Chodzi o odcinek pierwszy, trzeci i piąty.

W ramach tych prac wykonane będą badania geologicznie, aby dokładnie poznać teren przyszłej budowy. To pozwoli nam doprecyzować, ile i jakich obiektów powstanie na przyszłej trasie. W maju planujemy otwarcie ofert. Wykonanie Koncepcji programowej umożliwi nam przejście do kolejnego etapu. Czyli przetargów na projekt i budowę tych trzech odcinków. Te przetargi planujemy w 2027 i 2028 roku, a prace budowlane w terenie rozpoczęłyby się w latach 2030-2031 - dodaje Anna Bałdyga

Quiz. Czy pamiętasz wszystkie Orkiestry Męskiego Grania? Pytanie 1 z 10 Kto był szefem muzycznym pierwszej Orkiestry? Hubert "Spięty" Dobaczewski Maciej Maleńczuk Wojciech Waglewski Następne pytanie

Dziś droga krajowa numer 75 jest trasą z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, krętą z ostrymi podjazdami. Droga Brzesko – Nowy Sącz jest też bardzo niebezpieczna. W ciągu ostatniej dekady na całym odcinku doszło do 298 wypadków, w których zginęły 34 osoby.

Nowa droga, która połączy Nowy Sącz z Brzeskiem ma być w całości drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Będzie też dużo mniej kręta. Dzięki temu czas przejazdu skróci się o blisko pół godziny.

Dwie części nowej Sądeczanki są już gotowe. To oddany do użytku w 2021 roku most w Kurowie, a także zachodnia obwodnica Brzeska, którą kierowcy jeżdżą od 2025 roku. To 3-kilometrowy odcinek łączy rondo w Jasieniu na drodze krajowej numer 94 z nowym rondem w Okocimiu na trasie krajowej 75.

