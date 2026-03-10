Ogromny sukces zimowej akcji adopcyjnej psów ze schroniska w Nowym Sączu

Nowy Sącz. Sukces zimowej akcji adopcyjnej w schronisku dla zwierząt

Dużym sukcesem zakończyła się zimowa akcja schroniska z Nowego Sącza, które namawiało do adopcji i psów i kotów. Na blisko 20 zwierząt, które trafiły do domów tymczasowych, do schroniska wróciło tylko 5. Akcja odbyła się w styczniu i lutym, kiedy były największe mrozy, które w szczególności dokuczliwe są dla psów starszych i tych mniejszych. Nowe domy znalazły psy, którymi do tej pory odwiedzający schronisko nie interesowali się.

Możemy powiedzieć, że akcja zakończyła się wielkim sukcesem. Bo na zimę schronienie przed dużym mrozem znalazło 19 piesków, a wróciło tylko pięć. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tej akcji, bo poszły do adopcji pieski, które dla nas były takie mało adopcyjne. Wydawało nam się, że są niezauważalne, że się nie podobają, jakoś tak nie miały szczęścia. Natomiast okazało się, że są świetne. Psy bardzo pro ludzkie, bardzo towarzyskie do innych zwierząt i po prostu rozkochały w sobie swoich opiekunów tymczasowych. Okazało się, że to są wspaniałe kanapowce, wspaniali przyjaciele, nie grymaszą, zachowują czystość. No i teraz podpisujemy umowy stałe — mówi Joanna Otto, szefowa schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu.

W schronisku dla zwierząt w Nowym Sączu nadal przebywa 65 psów, które czkają na swój nowy dom. Schronisko ma także koty, które również szukają swoich nowych właścicieli. Osoby, zainteresowane adopcją mogą odwiedzać schronisko przy ulicy Tłoki w Nowym Sączu codziennie w godzinach od 11 do 16.