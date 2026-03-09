Na takie zmiany pacjenci czekali wiele lat. Kolejne remonty w szpitalu w Krynicy

Oddział chirurgii ogólnej jest jednym z bardziej obłożonych oddziałów w szpitalu powiatowym w Krynicy-Zdroju. Rocznie przyjmuje nawet około 1800 pacjentów. Po remoncie chorzy będą się leczyć w komfortowych warunkach.

Podczas remontu wymieniono posadzki, drzwi do sal, przebudowano i unowocześniono łazienki oraz zamontowano energooszczędne oświetlenie. Remontu doczekała się sieć centralnego ogrzewania razem z grzejnikami. Jest także nowa klimatyzacja. Oddział wyposażono w nowe meble.

W ostatnich latach szpital był nieco zapomniany pod względem inwestycji, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że udało się zrealizować ten remont. Co ważne, planowane są już kolejne przedsięwzięcia modernizacyjne – mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

Posłuchaj dyrektora szpitala i jednego z lekarzy, którzy pracują na oddziale

QUIZ. Test dla psiarzy. Rozpoznaj rasę po zdjęciu. Lecimy alfabetycznie! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od litery "A". Pies na zdjęciu to: Akita inu Alaskan malamute Akbash dog Następne pytanie

Remont oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu w Krynicy kosztował ponad półtora miliona złotych. Większą część pieniędzy wyłożył samorząd powiatu nowosądeckiego, który szpitalem w Krynicy zarządza.

Na oddziale chirurgii ogólnej szpitala w Krynicy jest 30 miejsc. Na pacjentów czekają 2 i 3 osobowe sale. W ostatnich 15 latach oddział przyjął ponad 30 tysięcy pacjentów. Wykonano tam około 15 tysięcy zabiegów.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!