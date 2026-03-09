Z ponad 30-letniego Małego Fiata zrobią wizytówkę szkoły. Jak "Samochodówka" dostała malucha? [ZDJECIA]

Nowy Sącz. Zabytkowy Maluch trafił do sądeckiej "Samochodówki"

Wszystko zaczęło się od tego, że Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie pozyskało kilkanaście Fiatów 126p, które przez wiele lat stały na parkingu nieużywane. Część z nich postanowiło oddać szkołom o profilu samochodowym i zorganizowało konkurs. Zespół Szkół Samochodowych wystartował w nim i udało się wygrać. W połowie lutego uczniowie razem z nauczycielami i przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych Galicya pojechali po Małego Fiata. Samochód ma 35 lat, ale uczniowie oceniają jego stan na dobry. W siedzibie muzeum udało się go uruchomić. Samochód ma niski przebieg jak na swój wiek, bo około 65 tysięcy kilometrów.

Gdy po niego pojechaliśmy i zobaczyliśmy go, to mieliśmy takie myśli, że nie wygląda najlepiej. Jednak po tym, gdy go odpaliliśmy i podnieśliśmy na podnośniku, zobaczyliśmy, jak on wygląda faktycznie. Stwierdziliśmy, że to jest naprawdę zadbany maluch, który odpala, który potrzebuje trochę miłości, który potrzebuje trochę dopieszczenia i będzie z niego prawdziwa perełka – mówi Szymon Jeż, uczeń sądeckiej Samochodówki. Ciekawe jest to, że po 20 latach stania gdzieś w krzakach, ten Maluch jest naprawdę zdrowy. Może nie wygląda, ale od spodu nie jest w ogóle przegniły i też widać, że nie był nigdy spawany i jest cały w oryginale – dodaje Maksymilian Dobrowolski, uczeń Samochodówki.

Dyrektor szkoły Ewa Zielińska zapewniła nas, że samochód będzie rozebrany, wszystkie części zostaną wyczyszczone, to co jest zepsute, będzie naprawione, a potem Maluch zostanie złożony. Renowacją zajmą się uczniowie szkoły, którzy będą te prace wykonywać podczas zajęć praktycznych. Pracy jest sporo i na pewno zajmie to wiele czasu.

Dzięki naszej współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Samochodów Zabytkowych Galicya uzyskaliśmy informację, że muzeum w Oławie ogłasza konkurs. Że pozyskali te kilkadziesiąt maluchów i kilka z nich zostanie przeznaczone dla szkół samochodowych. No i przystąpiliśmy do tego konkursu. Udało się. Maluch zostanie u nas jako eksponat. Ponieważ on jest zabytkiem, to będzie oczywiście miał żółte tablice, jak już dokonamy jego renowacji. No i będzie służył tutaj do nauki. Nowoczesna motoryzacja jest istotna, ale uczniowie muszą też zetknąć się z tym, jak ta motoryzacja wyglądała wcześniej, więc dla nich to jest doskonała pomoc dydaktyczna – wyjaśnia dyrektor szkoły Ewa Zielińska.

Będzie to kolejny samochód historyczny, który w swojej kolekcji ma nowosądecka samochodówka. Szkoła ma już innego małego fiata oraz żuka. W przyszłości szkoła chce pozyskać poloneza, żeby uczniowie mogli jeszcze lepiej poznać historię polskiej motoryzacji. Samochód był produkowany w Polsce od 1973 do 2000 roku. Łącznie w fabryce w Tychach i Bielsku Białej powstało ponad 3 miliony 300 tysięcy Fiatów 126p.