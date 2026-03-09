Nie żyje Marian Koral, współtwórca lodowego imperium

Marian Koral wraz z bratem Józefem w 1979 roku założyli w Nowym Sączu firmę produkującą lody. Po latach ciężkiej pracy ich marka stała się rozpoznawalna w całej Polsce. W 2016 roku bracia Koral zostali Honorowymi Obywatelami Nowego Sącza. Dekadę wcześniej z ich inicjatywy i funduszy przy ratuszu stanął pomnik Jana Pawła II.

Z ogromnym smutkiem informujemy o odejściu Mariana Korala — jednego z założycieli naszej marki. Był człowiekiem wielkiego serca. Od początku, wraz z rodziną, był nie tylko zaangażowany w budowanie firmy, ale równie mocno we wspieranie lokalnej sądeckiej społeczności. Jego śmierć to ogromna strata dla najbliższych i nas wszystkich. Jesteśmy wdzięczni za jego ciężką pracę i hojność w dzieleniu się z innymi wszystkim, co miał. Szefie Marianie, głęboko wierzymy, że jeszcze kiedyś będzie nam dane się spotkać – napisali na profilu w mediach społecznościowych pracownicy firmy.

Pogrzeb Mariana Korala odbędzie się w środę, 11 marca o godzinie 13 na cmentarzu przy ul. Rejtana.