Za nami wielkie liczenie bezdomnych. Także w Nowym Sączu

W tym roku liczenie bezdomnych przeprowadzono nocą z 3 na 4 marca. Była to akcja ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. W akcję włączyli się również sądeccy policjanci oraz dzielnicowi, koordynator działań prewencyjnych „Zima”, a także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Określenie liczby osób w kryzysie bezdomności jest kluczowe do poznania obecnej skali bezdomności w naszym kraju, a jednocześnie dostosowania działań pomocowych skierowanych do osób doświadczających tego kryzysu - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Nowym Sączu sprawdzano między innymi rejon dworców, mostów, sklepów wielkopowierzchniowych, ogródków działkowych czy klatki schodowe budynków.

Podczas działań rozmawiano z osobami w kryzysie bezdomności, oraz informowano ich, gdzie mogą otrzymać pomoc - dodaje Izworska

Policja przypomina, że o bezdomnych możemy zadbać też sami. Wystarczy sygnał na numer alarmowy 112. Miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne można też zgłaszać przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wystarczy tam zaznaczyć zagrożenie w kategorii „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują każdy taki sygnał - wyjaśnia Aneta Izworska

Takie badania w całym kraju są organizowane co dwa lata. Przez chwilę były jednak zawieszone przez pandemię koronawirusa.

