Przed nami bieg górski Ultra Świr. Jak się zapisać?

Bieg górski Ultra Świr w Ptaszkowej

Przed nami wiosenny bieg Ultra Świr. Po raz kolejny zorganizowany będzie on w Ptaszkowej koło Nowego Sącza. Trasa będzie mieć formę 17-kilometrowej pętli i poprowadzi na szczyt góry Jaworz. Zawodnicy będą mieć do wyboru jeden z dwóch dystansów czasowych – 6 godzin i 12 godzin. W tym czasie będzie trzeba pokonać jak największą liczbę pełnych pętli. Liczy się tez czas przebiegu. Przewyższenia wynoszą około 600 metrów. Dla tych, którzy wola spacer zaplanowano marsz nordic walking w czasie trzech godzin.

BRAUN TO MANIPULATOR! - GRZMI FOGIEL | Poranna rozmowa VOX FM

Tym razem zrobiliśmy taki ukłon w stosunku do zawodników, którym w ostatnim czasie przeszkadzało słońce, przeszkadzał asfalt, więc poszliśmy na rękę, zrobiliśmy cały bieg tylko i wyłącznie w lesie. Są to ścieżki leśne, jest to droga wytyczona po stoku, droga leśna. Myślę, że już nie będzie tam śniegu. To jest fajna trasa dla początkujących biegaczy, dlatego że te fragmenty, które ktoś nie jest w stanie podbiec, może sobie przejść spokojnie, może wejść na górę i może sobie później zbiec. Tak naprawdę jedynym takim ostrzejszym fragmentem, to jest sam podbieg pod Jaworze. To jest tak naprawdę około 100 m. No i początek może być taki bardziej wymagający, bo jest ostrzejszy niż reszta – mówi organizatorka biegu Agnieszka Faron.

Polecany artykuł: Ogromny sukces zimowej akcji adopcyjnej psów ze schroniska w Nowym Sączu

Jeszcze do niedzieli, 15 marca można zapisywać się do zawodów. Szczegóły są na stronie www.ultraswir.pl. Zawody odbędą się w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Start i meta zawodów będą w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.