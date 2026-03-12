Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Nowym Sączu [ZDJĘCIA]

Nowy Sącz. Na tym festiwalu zaśpiewali w językach obcych

Uczniowie sądeckich szkół średnich zaśpiewali w różnych językach. Za nami Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Po raz jedenasty zorganizował go Zespół Szkół numer 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu zaprezentowało się 16 solistów i trzy zespoły. Ich występy oceniało profesjonalne jury w składzie: Katarzyna Citak-Rybińska, Marek Lipień, Tomasz Wolak oraz James Macfarlane.

W tym roku najwięcej jest utworów w języku angielskim, bo on najbardziej popularny, ale również w języku niemieckim, rosyjskim, francuskim, również w języku serbskim będzie piosenka, a także w języku japońskim. Jak co roku festiwal dedykowany jest uczniom ze wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu Nowego Sącza. Także gościmy II Liceum Ogólnokształcące Jezuickie Centrum Edukacji i Zespół Szkół Elektryczno-mechanicznych czwarte liceum sportowe. Oczywiście są przedstawiciele naszej szkoły, czyli Zespołu Szkół nr 1, pierwszego liceum, jezuickiego Centrum Edukacji. Również jest tutaj przedstawiciel Zespołu Szkół nr 4 i Elitarnego Liceum im. Jana Sobieskiego - mówiła Katarzyna Jankowicz, dyrektor Zespołu Szkół numer 1 w Nowym Sączu.

Pierwsze miejsce w tym roku zajęły ex aequo: Natalia Barnach – Zespół Szkół nr 1 oraz Oliwia Dobosz – II Liceum Ogólnokształcące. Drugie miejsce przypadło Katarzynie Wiktorowskiej – Zespół Szkół nr 1, a trzecie miejsce Annie Sokołowskiej – Liceum Elitarne Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Gierczyk – Zespół Szkół nr 3, Matylda Mirek – Zespół Szkół Akademickich, Hanna Pajor – I Liceum Ogólnokształcące, Zuzanna Kogut – Zespół Szkół nr 4.