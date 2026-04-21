Przyjdź! Odbierz drzewko, posadź w ogrodzie i ciesz się zielenią

Może być ciekawą ozdobą naszego ogrodu, ale też może być prezentem dla kogoś bliskiego czy znajomego. Już w środę, 22 kwietnia w Starym Sączu będzie można za darmo dostać drzewka. Warto jednak się pospieszyć, bo ilość sadzonek jest ograniczona. Taką akcję dla mieszkańców powiatu organizuje nowosądeckie starostwo powiatowe, które już po raz kolejny przyłącza się do wydarzeń, które są organizowane w ramach Małopolskich Dni dla Klimatu.

Mówi doradca ds. klimatu i środowiska w starostwie powiatowym w Nowym Sączu Joanna Jasnos

Małopolskie Dni dla Klimatu to regionalna akcja edukacyjno-informacyjna adresowana do samorządów, szkół, instytucji, ale też do mieszkańców, która namawia do ochronę środowiska i klimatu. Samorząd powiatu nowosądeckiego stawia na sadzenie drzew i krzewów. Specjalne sadzonki będzie można dostać w Starym Sączu.

Wystarczy przyjść, odebrać sadzonki i materiały informacyjne, a następnie przekazać zdjęcie z sadzenia drzew na swojej posesji. Będzie można otrzymać sadzonki takich gatunków jak lipa, sosna, świerk, klon jawor, buk, czereśnia ptasia. Warto jednak pamiętać, że liczba sadzonek jest ograniczona – mówi doradca ds. klimatu i środowiska w starostwie powiatowym w Nowym Sączu Joanna Jasnos

Drzewa na mieszkańców regionu będą czekać już w środę, 22 kwietnia od godziny 14:00 do 16:00 na parkingu przy zespole szkół imienia księdza Józefa Tischnera przy ulicy Daszyńskiego 15 w Starym Sączu. Zasada jest bardzo prosta. Kto przyjdzie pierwszy ten będzie miał większą szanse na powrót do domu z wybranym przez siebie drzewkiem.

QUIZ. Polska na mundialach. Od Górskiego do Michniewicza. Sukcesy i blamaże Pytanie 1 z 24 Które miejsce na mundialu w 1974 roku zajęła Polska? 2 4 3 Następne pytanie

Tym razem będzie to już piąta taka akcja. Do tej pory w ramach czterech ostatnich edycji Małopolskich Dni dla Klimatu posadzonych zostało w całym województwie blisko 104 tysiące drzew, a w zorganizowanych wydarzeniach wzięło udział ponad 110 tysięcy osób.

