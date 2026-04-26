Rusza remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Droga częściowo będzie zamknięta!

Na duże utrudnienia muszą się przygotować kierowcy z regionu Sądeckiego. Rusza remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Prace na tej trasie będą podzielone na kilka etapów. Na pierwszym drogowcy pojawią się już w poniedziałek rano. Samochody będą kierowane objazdami.

Od 27 kwietnia od godziny 8:30 całkowicie zamknięty będzie odcinek od skrzyżowania z ulicą Łączną do skrzyżowania w rejonie marketu budowlanego. Objazd wyznaczono ulicą Limanowską oraz ulicą Papieską, a potem następnie przez Świniarsko do ronda w Podrzeczu – informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Posłuchaj mieszkańców Chełmca i wójta gminy Stanisława Kuzaka

Prace na pierwszym, około 2 kilometrowym odcinku mają zakończyć się w lipcu. Później drogowcy będą przenosić się na kolejne fragmenty. Będzie to kawałek od ronda w Podrzeczu do ronda w Brzeznej. Część prac na tym odcinku będzie wykonywana równolegle z robotami na pierwszym odcinku. Po zakończeniu prac na pierwszym odcinku, wykonawca rozpocznie roboty na środkowym fragmencie obwodnicy. Od marketu budowlanego do ronda w Podrzeczu.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku obwodnicy zachodniej będzie wykonana do końca 2026 roku. Na przyszły rok zaplanowano prace wykończeniowe. Takie jak oznakowanie, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ekranów, oświetlenia ulicznego, a także przebudowa dróg serwisowych, na których zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa - informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Tam, gdzie będą pracować ekipy droga będzie zamknięta, a samochody będą kierowane objazdem. Głównie drogą powiatową, która prowadzi przez Świniarsko i Chełmiec.

Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ma się zakończyć w marcu 2027 roku. Prace będą kosztować ponad 17 milionów złotych. Większą część pieniędzy, bo ponad 12 milionów powiat zdobył z unijnych funduszy.

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza łączy drogę krajową numer 28 i 75 z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Szczawnicy i Nowego Targu. Trasa powstała 10 lat temu. Cały odcinek ma około 6 kilometrów długości.

