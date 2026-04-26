Rusza remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Droga częściowo będzie zamknięta!

Dariusz Ryś
2026-04-26 12:10

To nie będzie łatwy czas dla części mieszkańców gminy Chełmiec. Szczególnie tych, którzy swoje domy mają przy ulicach Papieskiej czy Limanowskiej. To właśnie tą drogą wyznaczono objazd dla samochodów na czas remontu zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Prace ruszają już w poniedziałek, 27 kwietnia. Obwodnica częściowo będzie zamknięta.

i

Na duże utrudnienia muszą się przygotować kierowcy z regionu Sądeckiego. Rusza remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Prace na tej trasie będą podzielone na kilka etapów. Na pierwszym drogowcy pojawią się już w poniedziałek rano. Samochody będą kierowane objazdami. 

Od 27 kwietnia od godziny 8:30 całkowicie zamknięty będzie odcinek od skrzyżowania z ulicą Łączną do skrzyżowania w rejonie marketu budowlanego. Objazd wyznaczono ulicą Limanowską oraz ulicą Papieską, a potem następnie przez Świniarsko do ronda w Podrzeczu – informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Prace na pierwszym, około 2 kilometrowym odcinku mają zakończyć się w lipcu. Później drogowcy będą przenosić się na kolejne fragmenty. Będzie to kawałek od ronda w Podrzeczu do ronda w Brzeznej. Część prac na tym odcinku będzie wykonywana równolegle z robotami na pierwszym odcinku. Po zakończeniu prac na pierwszym odcinku, wykonawca rozpocznie roboty na środkowym fragmencie obwodnicy. Od marketu budowlanego do ronda w Podrzeczu. 

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku obwodnicy zachodniej będzie wykonana do końca 2026 roku. Na przyszły rok zaplanowano prace wykończeniowe. Takie jak oznakowanie, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ekranów, oświetlenia ulicznego, a także przebudowa dróg serwisowych, na których zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa -  informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 

Tam, gdzie będą pracować ekipy droga będzie zamknięta, a samochody będą kierowane objazdem. Głównie drogą powiatową, która prowadzi przez Świniarsko i Chełmiec.

Quiz: Czy zdasz maturę 2026 z chemii?
Pytanie 1 z 20
Jaki jest symbol chemiczny sodu?

Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ma się zakończyć w marcu 2027 roku. Prace będą kosztować ponad 17 milionów złotych. Większą część pieniędzy, bo ponad 12 milionów powiat zdobył z unijnych funduszy. 

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza łączy drogę krajową numer 28 i 75 z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Szczawnicy i Nowego Targu. Trasa powstała 10 lat temu. Cały odcinek ma około 6 kilometrów długości.

