Hip-hop króluje w Nowym Sączu. W hali MOSiR trwa turniej N.O.C. Battle [ZDJĘCIA]

Halę MOSiR w Nowym Sączu opanowały prawdziwe tłumy i pasjonaci tańca. Można tu spotkać młodych tancerzy z całej Polski, ale też kilku europejskich krajów. Swoje reprezentacje przysłały tu między innymi szkoły tańca nowoczesnego z Ukrainy, Słowacji, Czech, czy Francji. Na parkiecie co chwilę prezentują się formacje, czy duety w różnych układach. Zaplanowano także bitwy taneczne jeden na jeden. To wszystko ocenia profesjonalne, międzynarodowe jury.

W tym roku naszym tematem przewodnim jest zachód słońca, także cała scenografia, gdzie prezentują się tancerze, nawiązuje do tego. Jest pięknie, jest pełno kolorów pomarańczowych, zielonych. Na samą sobotę planowane są występy ponad 1500 tancerzy. Prezentują taniec hip-hop w różnych formach. Są występy solowe i formacje — mówi Julia Kania, jedna z organizatorek zawodów N.O.C. Battle. Przyjechałyśmy z naszą szkołą taneczną z Sosnowca. Występowałyśmy już w kategorii medium 15-17 lat soul collective i soul rap. Również będziemy tańczyć solo i no niektórzy tańczą też dwa na dwa od nas. Mogło być lepiej na tym występie, ale zawody są super. Atmosfera jest bardzo fajna – dodają uczestniczki jednej z grup tanecznych.

Turniej odbywa się w hali MOSiR w Nowym Sączu. Impreza potrwa w sobotę, 25 kwietnia do godziny 22, a w niedzielę, 26 kwietnia godziny od 8 do 21.